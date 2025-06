Al via il 3° Torneo Internazionale del Titano per un weekend all’insegna dello sport e dell’amicizia

È iniziato con le prime partite allo Stadio ‘Ezio Conti’ di Dogana la 3° edizione del Trofeo Internazionale del Titano “Trofeo Marlù”, organizzato dalla Titano Academy e che accoglie in Repubblica 22 squadre Under 13 e Under 14. Contemporaneamente, si è iniziato a giocare anche sul campo sintetico di Montecchio, che ospita le sfide riservate alla categoria U13. Tante le squadre ospiti sul Titano, anche alcune appartenenti a realtà professionistiche come Lazio, Empoli, Sassuolo, Pescara, Rimini e Vis Pesaro, ma non solo perché sono tante le formazioni giovanili che hanno scelto di partecipare al torneo con realtà anche vicine come Rimini, RS Project, Aurora Jesi, Sanpaiola e altre. La Titano Academy è rappresentata da Virtus e Tre Penne. Il torneo continuerà anche domani (sabato 7 giugno) e domenica 8 con le finali. Invitiamo a seguirci con gli sviluppi e continui aggiornamenti sulle nostre pagine Facebook e Instagram con il nome @Titano Academy. Evento realizzato grazie allo sforzo delle realtà sammarinesi che hanno sostenuto l’iniziativa e grazie al patrocinio di Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport e della Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l'Expò, l'Informazione e l'Attrazione Investimenti Turistici.