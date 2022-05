Al via il 40° Memorial Bisulli

Al via il 40° Memorial Bisulli.

E’ tutto pronto per il 40esimo Memorial Bisulli, una tra le manifestazioni più longeve e prestigiose a livello nazionale. L’edizione del quarantennale si svolgerà domenica 29 maggio a Santarcangelo di Romagna, organizzata come di consueto dalla Scuderia HF. Il Memorial Bisulli percorrerà le strade su cui si corsero i più famosi rally romagnoli degli anni ‘70. Il tracciato è veramente bello e si sviluppa sulle strade collinari dell’entroterra romagnolo. Le prove di precisione, per creare la classifica, sono su strada non sui pizzali. In questo modo si aggiunge un po’ di piglio sportivo alla manifestazione, si stila una classifica e si distribuiscono dei premi. Sono ammesse quindi anche le vetture in assetto gara. E’ prevista la presenza di circa 50 auto dal passato glorioso, le regine che hanno reso famosi i rally tra gli anni ’70 e ‘90. La manifestazione è valida per il “Trofeo della Romagna“ ed oltre alle premiazioni classiche, verranno premiati anche i raggruppamenti Lancia Fulvia e Lancia Delta. Sarà possibile partecipare al Memorial Bisulli anche come semplice sfilata senza effettuare le prove di precisione. Al rientro tutti a tavola presso il famoso ristorante Zaghini per la degustare un tipico pranzo alla romagnola. Le premiazioni che avverranno sul palco di partenza come ai rally.

c.s. Scuderia HF

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: