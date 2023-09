Al via il Memorial "Simone De Luigi"

Al via il Memorial "Simone De Luigi".

Si aprirà domani il Memorial “Simone De Luigi”, l’Open del San Marino Tennis Club in scena fino al 17 settembre sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Al termine della finale dello scorso anno gli organizzatori avevano annunciato l’intenzione di intitolare il torneo alla memoria di Simone De Luigi, giovane promessa del tennis biancazzurra scomparso tragicamente a fine agosto 2022. Al fine di renderlo un torneo di rilievo nel panorama locale, da quest’anno il montepremi sale a 4.000 euro, scelta premiata dal numero e dalla qualità dei partecipanti al via. Sono ben 64 infatti, i giocatori che si contenderanno l’edizione 2023, la prima come Memorial “Simone De Luigi”, andando ad aggiungere il proprio nome all’albo d’oro del torneo, di seguito a quelli di De Luigi stesso e di Mattia Muraccini, che trionfò lo scorso anno. Tutti gli aggiornamenti sul torneo, che vede come direttore Mauro Chiaruzzi, saranno disponibili sulle pagine social del San Marino Tennis Club.

c.s. Federazione Sammarinese Tennis

