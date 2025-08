Al via la nuova stagione del Faetano Calcio. Mister Morini suona la carica: “Scendiamo in campo per vincere”

È partita lunedì 4 agosto sul campo di casa la stagione sportiva della Società Calcio Faetano. Tante le novità, a partire dal tecnico Patrizio Morini, allenatore che vanta una carriera ricca di successi tra Eccellenza e Serie D.

A fare gli onori di casa il Consiglio direttivo ed il Presidente Fabio Gasperoni cha ha aperto la presentazione sottolineando l'ottimo lavoro svolto nella costruzione della squadra e lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato la fase pre-campionato: “Abbiamo una squadra che è molto diversificata dal punto di vista dei territori e delle culture e questa è una cosa bellissima da mettere insieme”.

L'obiettivo per la stagione è stato indicato con precisione: non solo partecipare, ma essere protagonisti. "Vogliamo scendere in campo per essere competitivi e vincere. Non si potrà farlo con tutte le squadre, ma la voglia e la volontà deve essere di giocarcela con spirito combattivo”.

Dal Presidente un riferimento anche a quello che ha chiamato "stile Faetano": “Puntiamo molto dal punto di vista del comportamento e dell’atteggiamento nei confronti degli avversari e degli arbitri”. Inoltre è stato sottolineata l’attenzione massima ad aspetti di integrità sportiva come la lotta alle scommesse e al doping.

Il Mister Morini ha fatto eco alle parole del Presidente, esprimendo la sua chiara volontà di lottare per la vittoria: "Come ha detto il Presidente non sono qui per partecipare bensì per vincere. Probabilmente vincere in assoluto sarà difficile perché ci sono squadre con budget molto importanti, però noi possiamo dare fastidio a tutti con la serietà, con l’abnegazione, con la voglia di giocare, di vincere, di impegnarsi al massimo."

Il messaggio ai giocatori è chiaro: "Andate in campo per vincere, guardate sempre negli occhi i vostri avversari, anche quando fanno gol. Non abbassate mai la testa. Questo non vuol dire essere presuntuosi, vuol dire essere coscienti delle proprie possibilità sapendo che se oggi non vinco almeno imparo. Questo deve essere il vostro credo.”

A fianco del tecnico ci saranno Marco Casalboni (preparatore dei portieri), Alessandro Serofilli (massofisioterapista) e Emilio Di Stasio, nel ruolo di vice e di preparatore atletico: “Ci sarà bisogno di tanto sacrificio - ha detto Di Stasio - e di tanta motivazione perché vi garantisco che se c'è sacrificio e motivazione i risultati vengono di conseguenza”.

Il Direttore Sportivo, Francesco Donnini, ha posto l'accento sul fattore umano e sull'importanza di creare un'unità indissolubile all'interno della squadra: "Io sarò sempre al campo con voi. Cercherò di mettervi a disposizione tutta la mia esperienza. La cosa principale è il gruppo. Se voi diventate subito un gruppo forte di amici non c'è avversario. Questa è la cosa principale su cui lavorerò con voi. Fate gruppo e diventerete una squadra fortissima."



Questa la rosa a disposizione di mister Morini

Portieri

Simone Venturini - Marco Caputo



Difensori

Nue Nreca - Alessio Bertuccini - Claudio Damato - Ciro Emanuele di Palma - Stefano Kokeri - Filippo Ioli - Cristian Donato Abbadessa - Matteo Nanni



Centrocampisti

Alessandro Renzi - Amed Alabay - Luca Bertoldi - Alessandro Brisigotti - Kevin Zonzini - Federico Grassi - Andrea Devenuto - Mattia Maugeri



Attaccanti

Giorgio Paniò - Alexander Korn - Benjamin Ukay - Daniele Feliziani



Il primo impegno stagionale sarà il 9 agosto contro la Stella Rimini. Seguiranno poi le sfide con VillaVerucchio (13 agosto), con il Novafeltria (20 agosto), con il Sant’Ermete (23 agosto) e per finire il memorial Guido Della Valle a Faetano il 6 settembre.



c.s. Faetano Calcio