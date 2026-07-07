Al via la quarta edizione del Three Kings Classic al campetto del Parco Ausa

Il basket di strada torna a riaccendere il Parco Ausa di Dogana. Giovedì 9 e venerdì 10 giugno, a partire dalle ore 20:00, prenderanno il via le qualificazioni della quarta edizione del Three Kings Classic, il torneo 3vs3 e 3point contest organizzato dalla Cooperativa Il Macello. Il culmine dell’evento è fissato per sabato 11 giugno dalle 18:00 con le finalissime. Ad accompagnare l'azione sul rettangolo di gioco ci sarà una colonna sonora d'eccezione con i dj resident Megastrutture Classic, Code2 e ToBeHonest, mentre a dirigere le operazioni al microfono ci sarà, come di consuetudine, Irol. Durante tutte le serate della manifestazione sarà attivo il servizio bar, mentre nelle giornate di venerdì e sabato l'offerta si arricchirà con lo stand gastronomico curato dall'Associazione Sammarinese BBQ. Al termine delle premiazioni del sabato, la manifestazione si concluderà con il party di chiusura ufficiale insieme alle selezioni reggae/roots di Dogana Bass Sound System. La manifestazione, patrocinata dalla Segreteria di Stato allo Sport, dalla Segreteria di Stato al Lavoro e dalla Giunta di Castello di Serravalle, ha un significato profondo che va ben oltre il tabellone delle partite. L'obiettivo della cooperativa è sempre stato quello di riportare al centro della comunità un'area che in passato era molto frequentata dai giovani e che oggi, dopo qualche anno di declino, sta finalmente riprendendo vita. I frutti di questo lavoro volontario sono visibili a chiunque passi dal playground: nel 2024 il manto da gioco è stato ripristinato e riverniciato, mentre nel 2025 l'intervento ha riguardato il restauro di canestri e tabelloni. Un percorso iniziato concretamente nel 2023 con la presentazione dell'Istanza d'Arengo per la riqualificazione dell'area, che ha ricevuto parere favorevole e di cui si attende ora l'effettiva realizzazione, su cui i soci continuano a vigilare con attenzione.

"Teniamo moltissimo a questo torneo e siamo felici del riscontro che sta avendo," spiegano i soci della Cooperativa Il Macello. "Vedere questo spazio tornare a vivere grazie allo sport ci rende profondamente orgogliosi. Vogliamo ringraziare di cuore chi ogni anno crede in noi e ci supporta in questa iniziativa: dalle Segreterie di Stato agli sponsor, fino a tutti i nostri soci, che con il loro impegno concreto ci permettono di portare avanti questa attività."

La Cooperativa Il Macello ricorda che l'associazione è una realtà aperta e inclusiva: chiunque abbia voglia di fare, di mettersi in gioco e dare una mano è sempre il benvenuto. Un saluto a tutti, ci vediamo al playground!

Comunicato stampa - Il Macello







