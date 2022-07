Al via la San Marino Cup 1100 atleti ieri sera allo Stadio di Serravalle, 55 squadre da 3 continenti per le 150 partite in programma dal 3 all’8 luglio

Si è svolta ieri sera la Cerimonia di Inaugurazione della diciannovesima edizione della San Marino Cup, il torneo internazionale di calcio che porta a San Marino atleti under 19 da ogni parte del mondo. Sono oltre 1.100 i partecipanti di questa edizione 2022, 55 squadre in rappresentanza di tre dei cinque continenti “la pandemia ha reso impossibile la mobilità di molte squadre straniere e siamo davvero orgogliosi dei numeri di questa edizione così complicata” spiega Fabio Bellenghi, coordinatore della Dream Teams, tour operator leader di mercato nel turismo sportivo “da 19 anni la Repubblica di San Marino è nostra terra di adozione e siamo orgogliosi della rinnovata stima per i prossimi anni. Questo ci permetterà di far crescere i numeri e di poter avere ancora più occasioni di comunicazione internazionale”. Un evento che porta il nome di San Marino nel mondo grazie a fiere e tornei preparatori ed un piano di comunicazione capillare nei 5 continenti grazie ad azioni dirette e ad una rete di collaborazioni internazionali, una manifestazione che unisce la Repubblica alla Riviera con 10 campi su cui si giocano in contemporanea le oltre 150 partite in calendario. Una manifestazione, come ha ricordato Filippo Francini in rappresentanza del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati “dal grande valore culturale, sociale e soprattutto turistico. La sua atmosfera internazionale si sposa perfettamente con le peculiarità della Repubblica di San Marino. Questo tipo di progetto, che abbina il turismo con lo sport e la gioia del divertimento con i valori della competizione sana e dell’amicizia, non può non essere supportato dalle nostre istituzioni.” così il coordinatore del dipartimento ha espresso tutta la vicinanza e la gratitudine della Segreteria di Stato per il Turismo. La cerimonia di Inaugurazione ha di fatto concluso la prima giornata di partite, il calendario procede fino all’8 luglio compreso unendo sempre San Marino con Rimini, Cattolica e Misano sotto il nome dello sport, del fair play e della ritrovata voglia di giocare insieme e di divertirsi.

