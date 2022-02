Al via la stagione della Titano Motrsport con il 2° Rally storico Valle del Tevere

Al via la stagione della Titano Motrsport con il 2° Rally storico Valle del Tevere.

Siamo pronti, si riaccendono i motori! Neanche tre mesi di pausa che la Titano Motorsport torna in gara e lo fa ovviamente su terra! Pronti per il prossimo weekend al 2° Rally Storico Valle del Tevere gara valida per il primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico, Tour European Rally Series (TER) ed anche penultimo round del Raceday Rally Terra. Con oltre 100 iscritti tra moderne e storiche la Tirano Motorsport sarà impegnata proprio in quest’ultima categoria, con ben quattro equipaggi su sedici. Balza all’occhio il primo in elenco, numero 201 Bruno Pelliccioni con la sua “spalla destra” Mirco Gabrielli sempre a bordo della Ford Escort, campione uscente delle due ruote motrici dovrà tener d’occhio il diretto rivale Andrea Tonelli, il quale all’ultima gara del 2021 al Rally del Brunello si è differenziato per i miglioramenti cronometrici riscontrati! Continuando in ordine di numerazione troviamo il neo equipaggio formato da Pellegrini Stefano con alle note Samanta Grossi, porteranno in gara la meravigliosa Lancia Delta 16V, numero di gara 204. Dopo alcuni anni di fermo ritorna alla guida Simone Gasperoni con la sua splendida Citroen AX Sport sarà affiancato per l’occasione da Elia Albini. Con piacere anche quet’anno sarà presente la coppia affiatata formata da Costa Corrado e Domenico Mularoni e sararno sempre a borso della piccola Opel Corsa Gsi. Sarà un weekend molto incerto a Sansepolcro a partire dalle previsioni meteo, prevista pioggia o addirittura neve, ma considerando anche la quantità di iscritti le strade si potrebbero solcare e cambiare tra un passaggio e l’altro aggiungendo un pizzico di incognita alla gara. Si apriranno le danze sabato pomeriggio con la prima speciale la new entry “San Salvatore” di 5,43 km, con un solo passaggio. Mentre per la domenica son previste due prove speciali da ripetere tre volte. La tanto amata “Cerbaiolo” di 7,40 km e la famosa “Battaglia di Anghiari” due volte per 11,09 km e l’ultimo passaggio da 5,62 km per un totale di 55,43 km cronometrati. Non è previsto Parco Partenza, le vetture si incolonneranno direttamente al C.O. Zero dal posto assegnato in Parco Assistenza, nella zona industriale di Sansepolcro dove sarà previsto anche l’arrivo per domenica alle 16:30 circa.

