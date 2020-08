Al via le preiscrizioni per le selezioni nazionali sammarinesi per i Mondiali di eSports 2020

Al via le preiscrizioni per le selezioni nazionali sammarinesi per i Mondiali di eSports 2020.

A partire dal 24 Agosto 2020 alle ore 12.00 sarà possibile iscriversi ai Tornei Nazionali di eFootball PES 2020 e Tekken 7, organizzati da SMeSPA secondo le direttive della Federazione Internazionale Esports (IeSF). L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini sammarinesi di età superiore ai 16 anni, senza distinzione di genere, razza o disabilità, e non c’è costo di partecipazione. Le competizioni sono fissate per la seconda metà di settembre. Ricordiamo che il vincitore di ognuno dei due tornei avrà l’onore di rappresentare la Repubblica di San Marino alle qualificazioni online del campionato mondiale, che si terranno tra ottobre e novembre 2020. Riferimenti: -Torneo di PES 2020: https://www.toornament.com/en_GB/tournaments/38439026083081912 32/information -Torneo di Tekken 7: https://www.toornament.com/en_GB/tournaments/38438803770114375 68/information -SMeSPA: https://smespa.com/mondiali-esports-verso-le-selezioni-nazionali/

