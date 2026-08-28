Al via nel week end il 33° San Marino Revival

Sono 24 gli iscritti al 33° San Marino Revival, decimo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, di scena nella Repubblica del Titano nel fine settimana del 29 e 30 agosto. Dopo il rinvio forzato, la gara organizzata da San Marino Racing Organization si svolgerà regolarmente in questo weekend, con molti dei protagonisti del Tricolore, pronti a confrontarsi sul tecnico percorso ricavato tra San Marino, nelle vallate del Conca (Marche) e del Marecchia (Romagna) su 185 Km, scandito da 65 prove cronometrate. Il programma prevede per sabato 29 agosto 2026, l’apertura delle verifiche sportive a partire dalle 13.30, presso il Multieventi Sport Domus di Serravalle, mentre nelle adiacenze alle 17,30, si svolgerà la Power Stage Classic, la tradizionale prova spettacolo su 3 pressostati integralmente ripresa e trasmessa da ACI SPORT sul canale 228 di SKY. Il 30 agosto si svolgerà la gara, con partenza alle ore 9,00 con arrivo alle ore 16.30. Alle ore 17,45 si terrà la cerimonia di premiazione. L’appuntamento sammarinese costituisce un prezioso carnet di punti in ottica di campionato e ciascun equipaggio iscritto, vorrà giocarsi al meglio le chance del CIREAS Tricolore 2026. Nella Categoria RC2, sarà sul filo del centesimo di secondo la sfida tra il siciliano Nino Margiotta, navigato da Francesco Caro su Fiat 1500 6C del 1937 del Classic Team ed i conterranei Salvatore Cusumano ed Alberto Carrotta sulla sempre ammirata Simca 8 Coupè del 1938, che dovranno a loro volta guardarsi le spalle dai coniugi ferraresi Sergio Sisti e Anna Gualandi sulla “pluri decorata” Lancia Aprilia del 1937 e dagli outsider Giorgio Lambruschi e Giorgio Mancini su Fiat 508C, stessa vettura degli esperti fratelli padovani Alberto e Giuseppe Scapolo in gara con i colori della scuderia Nettuno Bologna. Quello di San Marino sarà un appuntamento fondamentale per allungare nel Tricolore nella Categoria RC3, per i campobellesi Francesco Nicolò Gulotta e Paolino Messina, costretti a lottare fino alle battute finali del Campionato probabilmente anche a causa di qualche noia meccanica alla loro piccola Fiat 600 del ‘55 della Franciacorta Motori. Gareggeranno da protagonisti anche gli esperti coniugi bolognesi Massimo Zanasi e Barbara Bertini su Fiat 1100 Special del 1962 e Mauro Bini con Alessandro Moretti su Fiat 1100/103 del 1955. Tra le vetture degne d’attenzione, l’Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce del 1959 di Massimo Cecchi ed Emma Graziani. Tra le vetture costruite tra il 1970 ed il 1981 appartenenti alla Categoria RC4, occhi puntati sugli imprenditori lombardi Roberto Mazzoldi e Yang Cao sulla redditizia A112 del 1981, i tarantini Flavio Renna e Paolo Abalsamo ancora su A112 che proveranno l’assalto al Tricolore, il campobellese Mario Passanante con la giovane toscana Elisa Buccioni su A112 del ‘74 per le insegne della Franciacorta Motori e ancora gli alfieri della Scuderia Bologna Massimo Dalleolle ed Alessandro Traversi su A112 e Fausto Governato e Giovanna Gallini sulla Lancia Beta Montecarlo del 1976. Dalla Campania arriveranno invece Giuseppe Maccario e Michele Luciano ancora su A112. Tra le vetture più recenti, ovvero quelle della Categoria RC5, costruite dal 1982 al 1992, saranno spettacolari le sfide tra gli attuali leader del Campionato Isaia Zanotti e Roberto Gasperoni sulla performante Fiat Ritmo della Rovigo Corse, i coniugi piemontesi Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi sulla Fiat Duna 70 della Franciacorta Motori e Gaetana Angino ed Enrica Russo su A112 del 1982 del Classic Team ed ancora Tiziano Baldisseri ed Edoardo Covaz su Volkswagen Golf GTI del 1987 della Nettuno Bologna, scuderia che insieme al Classic Team schiera un alto numero di partecipanti. Insomma, sulla carta ci sono tutti i numeri per una edizione del San Marino Revival da ricordare. La parola adesso passa ai crono. Tutte le informazioni, la galleria fotografica e la cronaca di gara saranno come sempre disponibili sul sito www.acisport.it nella sezione CIREAS.

C.s. - FAMS







