Alberto Saponi in maglia Titans

L’arrivo di oggi in maglia Titans non è quello di un nome qualunque. La Pallacanestro Titano infatti è lieta di poter annunciare che nella stagione 2019/2020 avrà nelle sue fila ALBERTO SAPONI, lungo con un passato, anche recentissimo, in serie superiori. “Sapo”, riminese from Miramare, è stato il capitano di Rinascita Basket Rimini che dalla C Gold è stata promossa quest’anno in B e rimane dentro il contenitore del progetto RBR passando alla TISS’YOU CARE SAN MARINO. Ala/centro classe ’85 di 2.03, ha in carniere una doppia-doppia di media in B Dilettanti già a 21 anni con l’Aeronautica Militare. Prima, anche un po’ di San Marino come prima esperienza senior. Nel 2007 è a Vigevano (A Dilettanti), poi Castelnuovo e Castelfiorentino in B Dilettanti sempre sfiorando la doppia – doppia di media, un marchio di fabbrica. Nel suo percorso tecnico viaggia poi verso Capo d’Orlando, Livorno (Don Bosco) e Civitanova, prima di tornare nella sua Romagna e, nello specifico, agli Angels Santarcangelo. Nella scorsa stagione, infine, è stato protagonista con Rimini della cavalcata verso la promozione. La Tiss’You Care San Marino è felicissima di accogliere in squadra Alberto, un giocatore di grande efficacia, solidità, carisma e dedizione al lavoro.

c.s. San Marino Titans