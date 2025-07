Alessandra Gasparelli conquista l'argento ai Campionati Italiani Juniores

Allo stadio 'Carlo Zecchini' di Grosseto sono andati in scena i Campionati Italiani Juniores e Promesse, manifestazione importante nel palcoscenico dell'atletica italiana alla quale hanno partecipato anche i sammarinesi Alessandra Gasparelli, Giammarco Gulini e Probo Benvenuti. A catturare i riflettori per il Titano è la velocista Alessandra Gasparelli, che conferma il suo straordinario stato di forma: dopo il recente successo con record nazionale in Coppa Europa, torna protagonista conquistando la medaglia d'argento nei 100 metri Promesse , fermando il cronometro a 11.61''. Un risultato di prestigio che certifica la crescita costante dell'atleta e premia il lavoro portato avanti con impegno e determinazione. Gasparelli va vicina alla medaglia anche nei 200m Promesse, entrata in finale con il secondo tempo, la sammarinese ha terminato in quarta posizione in 24.17''. Gulini è stato impegnato nella seconda batteria dei 100 metri piani Juniores, chiuso al sesto posto con il tempo di 11.11''; Benvenuti invece ha corso i 400m di categoria Promesse in 48.62'', chiudendo al quinto posto nella seconda batteria. La Federazione Sammarinese di Atletica Leggera esprime soddisfazione per la prestazione dei suoi atleti, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

