Alessandra Gasparelli firma un altro record indoor La stellina dell’Olimpus aggiorna le statistiche sammarinesi nella categoria “allievi” sui 60m

L’atletica sammarinese torna in scena ad Ancona sette giorni dopo l’esordio stagionale. Dopo aver fatto segnare il record nella gara ad ostacoli la giovanissima Alessandra Gasparelli (Olimpus San Marino) si è cimentata nei 60m piani ed ha firmato un altro primato sammarinese di categoria allieve chiudendo la sua gara al quarto posto con 7”82. Bene, sempre sui 60m anche Francesco Molinari (La Fratellanza 1874) che chiude decimo con 6”96. Migliora l’astista sammarinese Eleonora Rossi (tesserata per l’ICEL Lugo) che sale a 3,40m. Sui 400m la miglior biancazzurra è Beatrice Berti (Olimpus) che ferma il cronometro a 1’00”04 ma è ottima anche la prova di due giovanissime portacolori del GPA San Marino: Margherita Zafferani trova il personale con 1’05”72 mentre Giulia Orsi chiude in 1’06”85. Tra i ragazzi Elia Genghini esordisce, sempre sui 400m, con 53"34 mentre Melissa Michelotti (Sport Atletica Fermo) nel salto in alto ha raggiunto la misura di 1,66m.

