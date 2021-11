Alessandra Perilli è la nuova testimonial del Gruppo Reggini

Alessandra Perilli (classe ’88) tiratrice a volo di caratura internazionale con una carriera che la pone tra le migliori atlete al mondo e costantemente ai primi posti del ranking assoluto, podio olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 (23 luglio 2021 – 8 agosto 2021) dove è stata il portabandiera del Titano, prima medaglia olimpica sammarinese, è la nuova testimonial per il Gruppo Reggini del programma Audi prima scelta :plus. Alessandra sceglie l’usato certificato di Audi. L’Audi Q3 Sportback che guiderà sarà griffata con il suo nome e con i cinque colori olimpici che diventano, per l’occasione, cinque tracce intersecate fra loro, a rappresentare le strade che l’atleta, il cui percorso è fatto di partecipazioni e conquiste di allori in ogni continente, percorrerà al volante del suo grintoso SUV. Dopo gli Ori (alcuni) in Coppa del Mondo, all’argento del Campionato Europeo, dall’Oro ai Giochi del Mediterraneo al primato nel ranking mondiale del trap femminile, Alessandra regala la prima storica medaglia olimpica alla Repubblica di San Marino nella gara individuale femminile (bronzo) e l’argento in coppia con Gian Marco Berti nel mixed team e si conferma la testimonial d’eccezione per il programma Audi Prima Scelta :plus. La qualità dell'usato, firmata Audi. “Alessandra è una grande sportiva, iridata, una campionessa olimpica, una figura di riferimento e di esempio per tanti giovani. – dichiara Maria Reggini - Al suo successo e alla sua bravura affidiamo l’immagine del programma Audi Prima Scelta :plus la nuova frontiera dell’usato, i cui 110 controlli, dal più piccolo dettaglio della carrozzeria all'intero motore, dal dispositivo di sicurezza più tecnologico alla singola spia, assicurano ineguagliabili standard di qualità, in puro stile Audi e lo stesso livello di esclusività e avanguardia delle Audi nuove.” La qualità delle Audi Prima Scelta :plus è garantita fino a quattro anni senza limite di chilometraggio a partire dalla data d'acquisto e tanti sono i vantaggi: dal ritiro della vecchia vettura alla valutazione dell’usato secondo le reali quotazioni del mercato, dal Servizio Mobilità (assistenza stradale H24 con servizio di auto sostitutiva ). L’usato Prima Scelta :plus include anche le Audi fino a 8 anni di vita e fino a 150.000 km percorsi. E se trovate il giusto feeling tra voi e Audi Prima Scelta :plus, Reggini vi offre la possibilità di un giro di prova prima di scegliere la vostra vettura ideale!

Cs Reggini

