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Alessandro Gardini domina il Trofeo Giovanile Rimini San Marino

2 giu 2026
Alessandro Gardini domina il Trofeo Giovanile Rimini San Marino

Eccezionale vittoria di Alessandro Gardini alla prima edizione del Trofeo Giovanile Federale Under 16 organizzato grazie alla collaborazione tra la Federazione Italiana Golf e l'omologa Federazione Sammarinese. La prestazione dell'atleta bianco azzurro è il frutto di due ottimi giri chiusi a -2 e +1 sul Par del campo impreziositi da due eagle, entrambi alla buca 9. La vittoria permette ad Alessandro, a soli sedici anni, di diventare il secondo giocatore sammarinese ad entrare nella classifica mondiale WAGR che raccoglie, a livello globale, i risultati dei migliori golfisti amatoriali. Il podio maschile è stato completato da Andrea Arrichiello del Conero Golf secondo (+3) e da Sampad Bartoletti Stella terzo (+6), da segnalare il ventesimo posto di Lorenzo Ferrari Fusaglia al rientro in gare nazionali dopo quasi un anno di stop. Tra le ragazze la vittoria è andata a una giocatrice della Repubblica Ceca Ludmilla Elisabeth Varmuza, il secondo posto a Martina Giorgini del Golf Village di Macerata e il terzo posto alla nostra Giada Pelliccioni. Da segnalare il primo posto under 14 di Martina Pelliccioni, quarta in classifica generale, e il quinto posto di Aisha Nouioui.

c.s. San Marino Golf





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