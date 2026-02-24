Alex Sciutti trionfa a Pesaro, Alberto Lonfernini profeta in patria

Fine settimana di successi per i portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino. Alex Sciutti ha trionfato nel tabellone finale Under 12 al 38° Trofeo Bacedo, andato in scena al Tennis Club Baratoff di Pesaro. Decisiva la vittoria conquistata al termine di una combattuta finale, durata oltre due ore, contro Alessandro Andolfi, che in precedenza aveva eliminato la testa di serie numero 1 Enea Corazza. 76 67 10-7 il risultato a favore del sammarinese. Sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo, invece, Alberto Lonfernini l’ha fatta da padrone nel torneo Rodeo Under 14 organizzato dal San Marino Tennis Club. L’atleta della Scuola Federale Tennis di San Marino si è aggiudicato il titolo suparando in rimonta in finale la prima testa di serie, il 3.4 Leonardo De Cillis, con il risultato di 0-4 4-2 7-4. Positivo anche il torneo di Marco Fantini, che ha superato ben tre turni prima di arrendersi. Nel femminile sfugge di un soffio la vittoria a Sol Francini, superata in finale per 04 42 74 da Sofia Valentini.

c.s. Federazione Sammarinese Tennis







