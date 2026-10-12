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Alfredo Torre Rossini si aggiudica la seconda prova del Trofeo Federale di specialità stecca 5 birilli

12 ott 2026
Alfredo Torre Rossini si aggiudica la seconda prova del Trofeo Federale di specialità stecca 5 birilli

Si è conclusa l’8 ottobre la Seconda Prova del Trofeo Federale di specialità stecca 5 birilli, organizzato dalla Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo, gara valevole al ranking per decretare gli atleti che parteciperanno alle competizioni internazionali 2027. Sono stati 21 i giocatori iscritti, suddivisi in gironi per concludere con le semifinali e finali a scontro diretto. Nel match decisivo Alfredo Torre Rossini ha sconfitto 2-1 Maurizio Gobbi. Torre Rossini aveva battuto in semifinale con lo stesso risultato Roberto Bucci, mentre Gobbi ha avuto la meglio su Renzo Ronzini per 2-0.

c.s. Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo




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