Alfredo Torre Rossini si aggiudica la seconda prova del Trofeo Federale di specialità stecca 5 birilli

Alfredo Torre Rossini si aggiudica la seconda prova del Trofeo Federale di specialità stecca 5 birilli.

Si è conclusa l’8 ottobre la Seconda Prova del Trofeo Federale di specialità stecca 5 birilli, organizzato dalla Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo, gara valevole al ranking per decretare gli atleti che parteciperanno alle competizioni internazionali 2027. Sono stati 21 i giocatori iscritti, suddivisi in gironi per concludere con le semifinali e finali a scontro diretto. Nel match decisivo Alfredo Torre Rossini ha sconfitto 2-1 Maurizio Gobbi. Torre Rossini aveva battuto in semifinale con lo stesso risultato Roberto Bucci, mentre Gobbi ha avuto la meglio su Renzo Ronzini per 2-0.

c.s. Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: