Alfredo Torre vince il 1° Trofeo "Bar del Posto"

La Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo ha organizzato dal 20 al 30 marzo il 1° Torneo "Bar del Posto” specialità tutti doppi, che ha visto sfidarsi trentadue atleti divisi in gironi da quattro, con formula all’italiana, in incontri ai 600 punti. Le semifinali e finali si si sono svolte a eliminazione diretta. Tutti gli incontri sono stati disputato presso la sede della Federazione Biliardo a Serravalle e al Bar del Posto di Santa Mustiola. Alfredo Torre vince il torneo dopo una finale aperta fino all’ultimo colpo contro Maurizio Gobbi. Nella finalina valevole per il terzo posto si è classificato Marco Bartolucci, che ha avuto la meglio su Francesco Bargellini. La Federazione intende ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile l’evento e gli atleti che hanno partecipato a questa nuova iniziativa.