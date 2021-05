Allenamento collegiale San Marino National Team per le prossime gare

Siamo ormai giunti a metà del 2021 e, nonostante la pandemia da Covid-19 abbia completamente stravolto i calendari, il Club Taekwondo San Marino ha continuato la preparazione del suo National Team e della sua punta di diamante Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.), allenato, come sempre, dal Maestro Secondo Bernardi (5° dan), Coach nazionale, coadiuvato dal Presidente e Responsabile del settore giovanile Maestro Giovanni Ugolini (5° dan). Si sta lavorando alacremente con tutta la squadra in previsione di poter conquistare una wild-card per la gara più rilevante dell’anno: le Olimpiadi di Tokyo 2021, già confermate per la prossima estate, seguita poi dai Campionati Mondiali di Wuxi (Cina) di metà ottobre.

Per la preparazione a queste due competizioni di grido, previste nella stagione agonistica in corso, ed a precedere il 6° Tirana Trophy 2021 in Albania dei prossimi 26-27 giugno, altra gara internazionale di notevole livello, a distanza di una settimana fra una e l’altra sono state invitate, nella palestra Taraflex Verde, messa a disposizione dal Comitato Olimpico presso la Sport Domus a Serravalle, due delle squadre fra le più competitive della FITA (Federazione Italiana Taekwondo): l’ASD TAEKWONDO OLIMPIC di Rimini - Riccione - Cattolica, a cui appartengono 2 campioni nazionali italiani e l’ACTIVA COMBAT di Pesaro, fra le cui fila milita un altro campione nazionale italiano. In contemporanea, per non trascurare gli altri atleti piccoli e grandi non impegnati nell’agonismo, si prosegue anche la preparazione di base per le forme che avranno il loro momento di consacrazione nel pomeriggio del prossimo giovedì 27 maggio, con la sessione pre-estiva degli esami di cinture colorate. Non c’è quindi un momento di pausa per i Maestri e tutti gli Allievi sammarinesi che, coadiuvati dal CONS e dalla FESAM, stanno spendendo le loro migliori energie per un futuro migliore. Giovanni UGOLINI (Presidente T.S.M.)

