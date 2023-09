Alletti e Giardi ai Campionati Europei Under 16 a Parma

Si sono aperti a Parma i Campionati Europei Under 16 che vedono al via 149 giocatori provenienti da 40 Paesi membri di Tennis Europe. L’evento, che ha visto negli anni trionfare talenti del calibro di Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e Holger Rune, mette in palio un pass nel maschile e uno nel femminile, per il torneo d’élite Tennis Europe Junior Masters che si terrà a Monte Carlo dal 2 al 5 novembre. Al torneo partecipa per la prima volta anche San Marino, rappresentato nel tabellone femminile da biancazzurre Silvia Alletti e Talita Giardi, accompagnate dal tecnico federale Alice Balducci. Per la Giardi l’esordio sarà contro l’estone Marie Johanna Lapimaa, mentre la Alletti se la dovrà vedere con la polacca Martuna Strutwa. Nel doppio Alletti e Giardi, che usufruiranno di un bye al primo turno, sfideranno la coppia belga Kujovic – Vendromme.

cs Federazione Sammarinese Tennis

