Amelia Valentini trionfa a Rimini, Alex Sciutti ad un passo dalla finale

Gli allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino sono stati grandi protagonisti nel Trofeo Golfetta, tappa dell’Emilia-Romagna Junior Tour che si è conclusa sui campi del Circolo Tennis Rimini. Amelia Valentini si è aggiudicata il titolo Under 12 femminile: al via come seconda testa di serie, ha superato ai quarti di finale per 6-3 6-2 Bethshaica Villa e in semifinale ha avuto la meglio su Maya Puscas, battuta con il risultato di 6-2 6-4. In finale, poi, si è trovata di fronte la testa di serie numero 1 del torneo, Stefania Madeea Samoila, superandola in due set con il risultato di 6-3 7-6 (5). Nel tabellone Under 12 maschile Alex Sciutti, quarta forza del tabellone, ha debuttato ai quarti contro Matteo Silvagni, imponendosi per 6-4 5-7 11-9, ma si è poi dovuto arrendere in semifinale contro la testa di serie numero 1, poi vincitore del torneo, Lorenzo Serra (6-0 6-3). Nell’Under 14 Sol Francini, qualificatasi al tabellone finale, al primo turno ha centrato un positivo contro Virginia Arudini (6-3 6-3) ma è stata poi eliminata dalla 3.4 Sofia Sanchi per 5-7 6-2 10-7. Impegno casalingo, invece, per Leonardo Pedrella Moroni, Nicolò Bollini e Gian Nicola Lonferini, che sono scesi in campo nel Memorial Simone De Luigi del San Marino Tennis Club, in svolgimento fino al 20 settembre sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Nel tabellone di Terza Pedrella Moroni ha ceduto al primo turno a William Pelliccioni (6-2 6-1), mentre Nicolò Bollini ha superato il turno contro Gianmaria Sarti (6-4 6-7 10-8) e ha poi perso contro il 3.2 Marco Cola (6-06-2). Infine, Lonfernini ha sfiorato la qualificazione venendo eliminato all’ultimo turno dalla terza testa di serie Francesco Pazzaglini (6-2 6-1), dopo aver superato al primo turno Fulvio Cesari (6-1 6-1), aver battuto con un doppio 6-2 Michele Longoni ed essersi imposto anche sul 3.3 Ludovico Zammarchi (6-4 2-6 10-7).

C.s. - Federazione Sammarinese Tennis







