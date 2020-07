Anche il centrocampista Simone Errico in gialloblù

Ancora un arrivo in casa La Fiorita. Il direttore sportivo Gian Luca Bollini ha incontrato oggi il centrocampista Simone Errico presso il ristorante La Salumeria di Dogana, sponsor del club, e i due hanno trovato l’accordo per la prossima stagione. Errico, classe ’92, sarà dunque uno dei giocatori a disposizione del tecnico Nicola Berardi. Il giocatore torna sul Titano dopo l’esperienza con il San Marino Calcio nella stagione 2017-2018. Oltre al club biancazzurro, il centrocampista nativo di Mesagne vanta una lunga esperienza in Serie D con le maglie, tra le altre, di Ragusa, Sammaurese, Sporting Club Trestina e Jesina, società nella quale ha militato in questa ultima stagione. In settimana il club di Montegiardino, dopo essersi aggiudicata le prestazioni dell’attaccante Michele Pieri, ha ingaggiato anche l’estremo difensore Simone Venturini, che affiancherà Gianluca Vivan nel reparto portieri. Venturini, classe ’98, arriva a La Fiorita dopo l’esperienza al Domagnano. In precedenza aveva militato in Serie D con Olympia Agnonese, Romagna Centro e San Marino.