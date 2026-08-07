Anche la FSGC nella nuova partnership tra FIFA+ e DAZN

Anche la FSGC nella nuova partnership tra FIFA+ e DAZN.

Dopo il primo accordo relativo al 2025, in cui veniva sancita la collaborazione tra la Federcalcio di San Marino e FIFA+ (la piattaforma streaming della massima associazione calcistica) un nuovo capitolo si apre per la prossima stagione calcistica 2026-27. È infatti divenuta realtà – a partire dallo scorso maggio - la transizione di FIFA+ in DAZN, una delle più note e significative piattaforme nel mercato mondiale dell’entertainment. Questo passaggio comporta che tutti i contenuti relativi alle federazioni calcistiche – compresa dunque la FSGC – con un accordo già in essere con FIFA+ ora saranno disponibili all’interno dell’universo DAZN. Come accadeva già dalla scorsa stagione, la Federcalcio di San Marino avrà dunque il proprio spazio all’interno della piattaforma (https://www.dazn.com/en- IT/memberassociation/Organizer:1hf59zxtuvz811q5ngmfdaufcn) dove tutti gli iscritti potranno dunque vedere – o rivedere – le partite di Campionato Sammarinese e Coppa Titano della stagione che sta per cominciare. L’accesso sarà inoltre completamente gratuito, previa iscrizione alla piattaforma. Oltre a DAZN – che trasmetterà almeno una partita a settimana – il programma del calcio sammarinese sarà come sempre disponibile integralmente e gratuitamente su Titani.tv – la piattaforma OTT della FSGC sempre più in crescita, come dimostrano gli oltre venticinquemila iscritti.

C.s. - FSGC

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