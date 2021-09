Anche la nazionale sammarinese all'“Eurocup Imac 2021”

Presente la nostra nazionale di acrobazia radiocomandata dal 01 al 05 settembre scorso in Italia presso l’aerodromo di Caorle per la “Eurocup Imac 2021” di acrobazia, il più importante appuntamento della stagione. 4° posto nella cat. Advanced per Massimo Selva e 5° posto nella Unlimited per Sebastiano Silvestri. Proseguono positivamente i risultati per l’Aerobatic Team di San Marino in campo internazionale, Un ottimo esordio per i nostri, nella disciplina al momento più spettacolare e seguita degli sport aeromodellistici, importata dagli USA in Europa da qualche anno, sta sempre più avendo successo grazie alla formula di gara e la tipologia di aeromodelli. Undici le nazioni europee presenti rappresentate dai migliori piloti suddivisi nelle cinque categorie (in base alla difficoltà di esecuzione dei programmi acrobatici), dalla Sportsman alla Unlimited con in aggiunta la spettacolare categoria freestyle con voli a tempo di musica. Svariate le semiriproduzioni acrobatiche degli aeromodelli partecipanti che variano dai 2,5 mt. fino a 3,5 mt. con motorizzazioni in larga misura endotermici con cilindrate da 120 a 250 cc.. I nostri piloti Sebastiano Silvestri e Massimo Selva coadiuvati dal caller (suggeritore di manovre) il giovanissimo Cristian Selva che esordirà il prossimo anno nella Sportsman e Freestyle. Sebastiano ha portato in gara l’unico biplano presente “l’Ultimate” mentre Massimo l’ultima versione V3 del “Sukhoy 29” di 2,7 mt. entrambi motorizzati con bicilindrico 123cc. Nella cat. Advanced Massimo parte alla grande nella prima manche cogliendo la seconda posizione a soli 8 punti su 1000 dallo slovacco Pinter Marko, lasciandosi alle spalle tutti gli italiani agguerritissimi e preparati. Dalla seconda manche fino alla quarta poi le cose hanno cambiato a sfavore di Massimo che alla fine della gara con 4 voli conosciuti e 2 voli con altrettanti programmi sconosciuti (ovvero consegnati la sera precedente e quindi mai provati) chiude al 4° posto che gli sta molto stretto visto la performances degli avversari. Soddisfazione per lui nel secondo ed ultimo sconosciuto il volo più difficile, volando per primo la mattina presto e quindi in gergo con giuria “fredda”, centrando un altro secondo posto.

Anche Silvestri nella sua categoria l’Unlimited ha condotto una gara simile a quella di Selva, permettendosi il lusso anche in questo caso di realizzare il secondo punteggio nell’ultima manche quella dello sconosciuto finale, alla fine chiude al 5° posto con punteggi prossimi al podio. Grande lavoro del giovane Cristian che ha dovuto prepararsi ben 6 programmi acrobatici differenti e suggerirli durante la gara ai due piloti con determinazione e tempistica perfetta, alto il rischio di sbagliare soprattutto nei 4 sconosciuti dove il “caller” è determinante in quanto i piloti eseguono per la prima volta il programma in gara. Entrambi i nostri piloti hanno esordito splendidamente nelle categorie più complicate facendo parlare di loro il Circus presente; hanno avuto solo pochi mesi a disposizione per testare i loro due nuovi aeromodelli e nel contempo allenarsi gareggiando anche in altre discipline, siamo molto soddisfatti ed il prossimo anno saremo molto competitivi, aggiungendosi altri due piloti Gianluca De Marchi ed il giovane Cristian. Per dovere di cronaca nella cat. Advanced vince lo slovacco Pinter Marko, secondo e terzo gli italiani Pietro di Biaggio e Alessandro Nicodemo. Nella categoria Unlimited vince l’austriaco Werner Kohlberger, seguito dall’italiano Sacha Cecconi e terzo un altro austriaco Martin Brandmuller. Prossimo appuntamento “in casa” ma nella disciplina dei motoalianti a Vergiano nel fine settimana per la coppa “La Fenice” valida anche per il campionato sammarinese 2021.