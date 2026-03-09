Ancona, 8 marzo: la Sakura Judo San Marino sul tatami ha vissuto qualcosa di più di una semplice Festa della Donna

La palestra è piena. I bambini sono allineati sul tatami. Alcuni sorridono, altri fanno già amicizia, altri scrutano il pubblico cercando con gli occhi i loro genitori. È l’8 marzo: la Festa della Donna, la festa dei diritti e dell’uguaglianza. Il simbolo del fiore di ciliegio racconta bene l’essenza del judo: tanti petali diversi che, insieme, creano qualcosa di armonioso e bellissimo. I bambini partono per gli esercizi con energia. Qualcuno quasi scalpita dalla voglia di iniziare. Poi arriva il momento del confronto. Ed è proprio lì che accade qualcosa che colpisce e rende orgogliosa la maestra Silvia, 5° Dan. Mentre molti bambini reagiscono d’istinto, i suoi ragazzi (Saul, Edoardo e Diego) mantengono calma e lucidità. Non si lasciano trascinare dalla fretta. Agiscono con consapevolezza, vivendo pienamente il momento presente. Non c’è rabbia. Non c’è frenesia. C’è attenzione, rispetto, controllo. Perché sul tatami succede spesso qualcosa di sorprendente: i bambini imparano che la forza non è spingere più forte degli altri. La vera forza è controllarsi. È capire quando agire e quando fermarsi. Questo è il vero senso di un percorso come il judo: vedere dei bambini entrare sul tatami con entusiasmo… e vederli uscire, giorno dopo giorno, un po’ più sicuri, un po’ più calmi, un po’ più capaci di stare nel mondo insieme agli altri. Proprio come i petali di un fiore di ciliegio: ognuno diverso, ma tutti parte della stessa bellezza. Ma questa scena lascia anche una riflessione più grande. Oggi viviamo in una società che offre molto ai giovani. A volte forse troppo. Il rischio è crescere ragazzi già sazi di benessere, ma poveri di motivazione, abituati più a pretendere che a costruire. E allora la domanda che questa giornata lascia a tutti i genitori è semplice, ma decisiva:

Vogliamo crescere ragazzi felici, capaci e forti come pilastri di una società migliore?

Oppure uomini ecocentrici e fragili, già saturi di comodità e quindi poveri di slancio e responsabilità?

Vogliamo figli grati, affettuosi, che sanno ascoltare?

Oppure figli educati, spesso inconsapevolmente, a pretendere sempre di più dagli altri? Educare un figlio da soli oggi è difficile. Per questo è importante scegliere strade dove i ragazzi crescano dentro un gruppo di valori, circondati da persone che, insieme ai genitori, contribuiscono alla loro crescita. Il fondatore del Judo, un luminare, ha creato un mezzo a questo fine: judo, una strada con valori chiari da perseguire.

c.s. Judo San Marino

