Ancora buoni risultati per le giovani atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

Domenica 27 febbraio, a Cervia, si è disputata la 1° prova del Campionato Regionale Individuale Silver LD di ginnastica ritmica.

Accompagnate dalla tecnica Lucia Castiglioni, sono scese in pedana anche due atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino: Noemi Pelliccioni e Noa Delvecchio.

Nella categoria Allieve3, Noemi ha ottenuto un ottimo 3° posto al termine dei due esercizi presentati (corpo libero e fune), mentre Noa, nella categoria Allieve4, dopo una buona prova alla palla, a causa di qualche errore di troppo al cerchio, si è piazzata in 13° posizione.

Comunque soddisfatta l’allenatrice che conosce perfettamente le potenzialità delle sue atlete e che quindi, superate le difficoltà del periodo che hanno minato la preparazione, sapranno sicuramente migliorarsi nel prosieguo di campionato.

Tante soddisfazioni per Società e Direttivo anche per la convocazione, da parte della Federazione Sammarinese Ginnastica, delle atlete Matilde Tamagnini, Vittoria Magnani ed Emma Fratti, per far parte della squadra che ha partecipato alla prima prova del Campionato di Serie C disputatasi nel week end a San Marino.









Comunicato stampa

Società Sportiva Ginnastica San Marino