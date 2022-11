Ancora buoni risultati per le giovani atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

Ancora buoni risultati per le giovani atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino.

Periodo caldo per la Società Sportiva Ginnastica San Marino che, visto il susseguirsi di competizioni di ginnastica ritmica, è sempre presente e non perde un colpo. Sabato 29 ottobre si è disputata, a Ravenna, la prova regionale del Torneo Winter Club LE, Torneo FGI di squadra riservato alle atlete Silver. La Società Sportiva Ginnastica San Marino si è presentata nella categoria Open con la squadra formata da Gaia Corbelli, Noemi Pelliccioni, Vittoria Toscano, Luna Moschella e Noa Delvecchio, accompagnate dalla tecnica Giulia Cecchetti, ottenendo un buon 4° posto. Il giorno successivo, le stesse atlete sono scese in pedana per la 3° prova Regionale del Campionato Individuale Silver LE.

Nella categoria Allieve2, Luna Moschella ha ottenuto il 4° piazzamento, mentre nella categoria Allieve3, un ottimo 1° posto per Noemi Pelliccioni e 2° per Gaia Corbelli. Nella categoria Allieve4, grazie a tre eccellenti esecuzioni, Noa Delvecchio si è aggiudicata il gradino più alto del podio. 4° posto per Vittoria Toscano nella categoria Junior2.

Il 5 novembre, a Cervia, si è disputata la 3° prova Regionale del Campionato Individuale Silver LC. Accompagnate dalla tecnica Mariachiara Bacciocchi, è stata la volta di Irene Di Rosa, Giorgia Semprini e Asia Casadei. Nella categoria Allieve4, ottimo 3° posto di Irene, ritornata alle gare dopo un lungo periodo di assenza, e 8° posto per Giorgia, alla sua prima esperienza nel campionato Silver. Nella categoria Junior1, buon 6° posto per Asia che, come Giorgia, ha esordito in queste competizioni.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: