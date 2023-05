Ancora buonissimi risultati per la S.S. Ginnastica San MArino nelle gare del weekend

Lo scorso weekend, le atlete e le tecniche della Società Sportiva Ginnastica San Marino, sono state impegnate su più fronti. Diverse infatti le competizioni che le hanno viste protagoniste, anche con buonissimi risultati. A Caorle (VE) si è disputata la fase Nazionale del Torneo Gold Italia di ginnastica ritmica dove, accompagnate dalle tecniche Federica Protti e Monica Leardini, hanno potuto partecipare Emma Fratti, Gioia Casali, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, grazie alla qualifica ottenuta nella fase precedente, ottenendo buonissimi risultati. Infatti, nella categoria Junior 1, Emma Fratti ha ottenuto un ottimo 3° posto su 34 atlete partecipanti. Buonissima prova anche quella di Gioia Casali nella categoria Junior 2/3 con il 6° posto conquistato su 40 atlete partecipanti, con un punteggio vicinissimo al podio. Nella categoria Senior, 15° posto per Camilla Rossi e 4° piazzamento per Matilde Tamagnini. Un po’ di rammarico per il podio sfiorato (0,20 dal terzo gradino) ma trattandosi di una competizione nazionale, resta pur sempre un ottimo risultato. Alcune delle atlete del settore Silver, hanno invece partecipato a Formigine (PR) alla 2° prova del Campionato Regionale Silver LE. Accompagnate dalla tecnica Giulia Cecchetti, sono scese in pedana Gaia Corbelli, Noemi Pelliccioni, Lucia Frisoni, Noa Delvecchio, Vittoria Toscano e Vittoria Magnani. Nella categoria Allieve4, 2° posto per Noemi Pelliccioni, 3° per Lucia Frisoni e 4° per Gaia Corbelli. Nella categoria Junior1, 2° posto per Noa Delvecchio mentre nella categoria Junior3 6° posto per Vittoria Toscano. Vittoria Magnani, nella categoria Senior2, con tre ottime esecuzioni, ha invece raggiunto il gradino più alto del podio. Lo squadrone più numeroso è stato invece impegnato a Zola Predosa (BO) con la 2° prova Fase1 del Campionato Nazionale UISP, accompagnate dalle tecniche Monica Garbarino e Mariachiara Bacciocchi. Tra le squadre della categoria Piccoli Oscar, la squadra formata da Beatrice Del Prete, Mya Ceccoli, Lucia Aluigi e Isabella Carattoni, si è classificata al 1° posto, mentre quella formata da Anna Miele, Wiktoria Redondi, Greta De Luigi ed Elisa Zonzini, si è classificata 2°. Per le individualiste della categoria Piccoli Oscar, 1° posto per Vittoria Gaudenzi e 2° per Cecilia Banini. Vittoria si è aggiudicata anche il titolo di Campionessa Regionale. Nella categoria Mini 1° Esordienti Elite, 11° posto per Desiree Paolini al cerchio, 9° posto per Gioia Albani al corpo libero e 7° al cerchio, 7° anche Eleonora Dina al cerchio e 12° al corpo libero. 9° posto sia al corpo libero che alla palla per Bianca Pelliccioni. Nella categoria Mini 1° Esordienti Collettivo Allieve, la squadra formata da Gioia Albani, Eleonora Dina e Bianca Pelliccioni si è classificata in 19° posizione. Nella categoria Mini 1° Esordienti Coppie Allieve, la coppia formata da Romina Ciaffone e Margherita Neri, si è classificata 2°. Tra le individualiste della categoria Mini 1° Allieve anno 2011, Sara Giulianelli 1° al cerchio e 3° al nastro. Sara si è aggiudicata anche il titolo di Campionessa Regionale al cerchio. Tra le Allieve anno 2012, Romina Ciaffone 1° al cerchio e 9° alla palla. Romina si è guadagnata anche il titolo di Campionessa Regionale al cerchio. Virginia Pintus 11° al cerchio e 18° alle clavette. Margherita Neri 14° al cerchio e 9° alle clavette. Arianna Ottaviani 7° alle clavette e 3° alla fune. Agata Amati 16° alle clavette e 5° alla palla. Noemi Santi 1° alla fune e 3° alla palla. Noemi ha conquistato anche il titolo di Campionessa Regionale alla fune. Nella categoria Junior: 1° posto sia alla fune che alle clavette per Matilda Neri, 2° posto alla fune e 1° al cerchio per Alessia Ceci, 2° posto sia al cerchio che alle clavette per Keisj Jaku, 6° posto alla palla e 13° al cerchio per Chiara De Paoli. Nella coppia cerchio/nastro, la coppia formata da Matilda e Keisj si è classificata 16°. Soddisfatte tecniche e direttivo per i risultati ottenuti e per gli indiscussi miglioramenti riscontrati.

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino

