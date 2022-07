Ancora premi per Artedanza San Marino

Si è conclusa domenica 3 luglio la nona edizione del Rieti Danza Estate 2022 con il meraviglioso Gala a cui hanno partecipato le scuole finaliste che si sono esibite nella meravigliosa cornice del teatro Vespasiano di Rieti. Il concorso di prestigio internazionale per la danza è stato ideato dal suo ideatore Piero Fasciolo e coordinato magistralmente da professionisti del settore della danza come Luna Ronchi e Il maestro Simone Lolli. Artedanza San Marino diretto da Lara e Lisetta Perrucci ancora una volta si è distinta come scuola ottenendo premi e possibilità di studio per i suoi giovanissimi allievi grazie alla presenza di una giuria di grandi professionisti della danza ; di seguito i premi: DANZA RIETI ESTATE2022



Medaglia d'oro - Fazi Penelope Modern

cat propedeutica



Medaglia d'argento - Fazi Penelope Classico

cat propedeutica



Medaglia di bronzo - Bonini M.Vittoria Sulle Note di PAGANINI

Cat children



Medaglia d'oro - Giulia Tomassoni Pipistrello

Cat Children



Medaglia d'oro - Leonardo Casini PAQUITA

Cat Junior



Medaglia d'oro - PASSI ADUE Classico

POLKA FOR TWO

Bonini Maria Vittoria Borgognoni Giulia



Medaglia d'argento - BLUE BIRDS PAS DE DEUX Giulia Tomassoni Leonardo Casini

Medaglia d'oro - Gruppo classico Children

DIVERTISSEMENT



Medaglia d'oro - Gruppo classico Children

CLASSICAL SINPHONIE



Medaglia d'oro - Gruppo Classico junior

SINFONIA 25



PREMIO AL MERITO alla scuola Artedanza San Marino

PREMIO AL MERITO alle insegnanti Lara e Lisetta Perrucci

PREMIO AL MERITO A Katerina Mancini

PREMIO AL MERITO A Sara Astolfi



BORSA DI STUDIO Summer Intensive one Week

per Bavaria Ballet Academy in Monaco

assegnata Dal Maestro Alen Bottaini a Tomassoni Giulia.

Grazie ai nostri meravigliosi ALLIEVI e ai nostri affezionati genitori.

Comunicato stampa

Artedanza San Marino

