Ancora sugli scudi i Lunghi Archi di San Marino

Ancora sugli scudi i Lunghi Archi di San Marino.

Domenica scorsa gli arcieri della compagnia Sammarinese, a Sasso Marconi in provincia di Bologna, in una gara Fiarc, valida per la qualificazione al Campionato Italiano, oltre che per la classifica del campionato regionale, hanno fatto incetta di podi e piazzamenti. Non si ferma la corsa inarrestabile di Marino Bartolini, una stagione straordinaria la sua, che dopo avere vinto il campionato italiano a fine Agosto, riprende la strada intrapresa da inizio anno, ennesima vittoria nella categoria Arco Ricurvo Moderno; a podio anche Gianni Ottaviani, terzo posto nella categoria Longbow, a pochi punti dal primo gradino del podio, molto bene anche Vito Campo, quarto sempre nella stessa categoria; il terzo podio di giornata, lo conquista Andrea Filipucci, che dopo un lungo periodo di stop, si aggiudica addirittura il secondo posto nella categoria Arco Storico, pochi i punti invece, per il fratello Davide Filipucci, che lo separano dal podio, nella categoria, Arco Storico, quarto posto per lui; bravissima anche Federica Valli, nella categoria Ricurvo tradizionale, anche per lei, rimane un po’ di rammarico per quello che sarebbe stato il suo primo podio in carriera, il quarto posto comunque è un risultato di tutto rispetto, da segnalare anche il buon sesto posto di Renato Osella nella categoria Longbow. Ora l’attenzione si sposta alla prossima gara, che si svolgerà sempre in regione, a Bagno di Romagna saranno ben 12 gli arcieri Sammarinesi iscritti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: