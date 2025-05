Andorra 2025: presentata la delegazione ufficiale per la 20esima edizione dei Giochi

Presentata ufficialmente in conferenza stampa la delegazione che parteciperà alla XX edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa , in programma ad Andorra dal 26 al 31 maggio . 86 atleti totali prenderanno parte alla spedizione nella terra dei Pirenei, con ben 21 atleti Under 18 e un'età media di 26 anni. Saranno 13 le discipline coinvolte nella settimana dei Giochi: arti marziali, atletica leggera, ciclismo, ginnastica ritmica, nuoto, nuoto artistico, pallavolo (maschile e femminile), rugby a 7, tennis, tennistavolo, tiro a segno e tiro a volo. Per il karate si tratta di un debutto assoluto ai Giochi, mentre nuoto artistico e ginnastica ritmica tornano rispettivamente dopo le edizioni di San Marino 2001 e Cipro 2009.

“Per me è la prima partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati in qualità di Segretario di Stato - ha commentato Rossano Fabbri , Segretario con delega allo Sport -. Sono certo che sapranno onorare al meglio i principi che guidano lo sport e che porteranno a casa nuovi successi e ricordi. Sarà sicuramente una grande celebrazione dello sport, ma anche un simbolo di amicizia storica e sana competizione”. Numerosi gli aspetti toccati dal presidente del Cons, Christian Forcellini che ha aperto ricordando che giovedì 15 maggio si terrà alle ore 15 l' Udienza ufficiale dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti a Palazzo Pubblico. Ringraziando il Segretario, il presidente sottolinea l'importanza della sinergia tra le istituzioni e il Cons per il raggiungimento dei risultati prefissati e progetti, primo fra tutti la stesura del nuovo testo della legge sullo Sport. Afferma Forcellini: "Abbiamo allestito una delegazione di tutto rispetto, cercando di creare il giusto mix tra giovani ed esperienza. Il Capo missione, coadiuvato dall'aiuto dei due vice capo missione Anna Lisa Ciavatta e Luciano Scarponi, hanno svolto un ottimo lavoro di preparazione in questi mesi unito a quello svolto dal precedente Esecutivo negli ultimi due anni.

Quest'anno segna il quarantennale dei Giochi e per noi rappresentano sempre un evento molto speciale". Il presidente Forcellini ha anche illustrato alcune attività parallele che hanno impegnato il Cons in questi mesi come la realizzazione del podcast insieme a Storia in Flanella per ripercorrere i 40 anni dei Giochi e l'inizio lancio del sito di Panorama Sport dedicato alle notizie, interviste, iniziative e approfondimenti sulle Federazioni sportive. Inoltre, è stato annunciato l'arrivo di una sezione sul sito del Contro di una parte dedicata al merchandising . Giuliano Tomassini , alla seconda esperienza da Capo Missione dopo quella in Montenegro nel 2019, scende nel dettaglio della delegazione illustrando i numeri per ogni sport e aggiunge: "Cercheremo di dare il meglio di noi. Andorra si sta preparando bene a questo appuntamento, che vedrà il suo inizio ufficiale con la cerimonia d'apertura lunedì 26 maggio. Avremo l'onore, il giorno prima, di avere un momento istituzionale con la Reggenza che saluterà gli atleti - concludono -.

Voglio menzionare che a fine giornata ci sarà uno speciale dedicato alle gare dei nostri ragazzi su San Marino RTV con interviste e riassunto della giornata. La delegazione sammarinese partirà alla volta di Andorra domenica 25 maggio con volo charter da Rimini e atterrerà a Barcellona per poi trasferirsi in bus verso Andorra. La cerimonia d'apertura - prevista per lunedì 26 maggio alle ore 21.30 - sarà visibile in diretta su San Marino RTV sui canali 520 Sky, 831 Digitale Terrestre e 93 Tivusat e in streaming sul sito della tv di Stato.



