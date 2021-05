Andrea Candeloro nuovo Direttore Sportivo sp Cailungo Futsal

La sp Cailungo è lieta di annunciare un nuovo ingresso all’interno del quadro dirigenziale e operativo della società dando un caloroso benvenuto ad Andrea Candeloro, nuovo direttore sportivo del prossimo sp Cailungo Futsal. Un progetto pensato già nel 2020 che ha preso forma proprio dopo una recente serata legata ai progetti della sp Cailungo per la stagione in corso. Una conferenza tenuta da Candeloro con tutto lo staff allenatori e dirigenti è immediatamente sfociata in una grande intesa su diversi progetti. sp Cailungo Futsal è stato scelto immediatamente come il primo da improntare insieme per una collaborazione a 360 gradi.

Addetto Stampa Livio Ceci & Andrea Costa

