Andrea Picchione centra i quarti nel future ITF del Cairo. In crescita i full-time e gli stage settimanali, due nuovi tecnici per l’Academy.

E’ un periodo intenso per la Galimberti Tennis Academy, non solo sul fronte agonistico. Nel circuito internazionale continua a mettersi in evidenza Andrea Picchione, che ha raggiunto i quarti di finale nel torneo ITF egiziano del Cairo (15.000 dollari, terra): il 23enne aquilano ha debuttato liquidando con un periodico 6-2 l’argentino Julian Jimenez, ripescato in tabellone come lucky loser, e al secondo turno si è ripetuto eliminando per 62 64 l’altro argentino Fermin Tenti, terza testa di serie, così da rimpinguare il suo bottino di punti ATP. L’allievo di Giorgio Galimberti, che a inizio agosto aveva centrato i quarti nel 25.000 dollari di Bolzano, risultato bissato poi anche a Lesa (25.000 dollari + ospitalità), si gioca un posto in semifinale nel derby tricolore con Simone Roncalli, numero 5 del seeding. All’ombra delle Piramidi piazzamento nei quarti anche in doppio per Picchione, in coppia con Stefano Battaglino: successo per 7-5 6-3 all’esordio sul giapponese Kokoro Isomura e il tailandese Krittin Koaykul, poi lo stop per 6-3 6-4 con gli argentini Alex Barrena e Santiago De La Fuente. Intanto, in attesa del completamento dei lavori per il nuovo complesso sportivo a Cattolica, la Galimberti Tennis Academy si conferma realtà in grande espansione per il numero di adesioni da tutta Italia sia per il potenziamento del settore tecnico. “Sono usciti due full time a fronte di sette nuovi ingressi – conferma l’ex davisman azzurro – e questo vuol dire che siamo a quota più cinque nelle ultime settimane, crescita superiore a quella di altri anni, ma il dato davvero ottimo è che durante l’estate sono triplicate le giornate degli stage settimanali con ragazzi che vengono da fuori. Abbiamo fatto 78 stage settimanali rispetto ad una media di 25-30 effettuati quando eravamo a San Marino. Non solo, credo che sia stato un indotto interessante anche per il turismo, perché questi ragazzi sono stati accompagnati spesso dai genitori che hanno fatto vacanza. Un altro aspetto assai interessante è l’interesse che stiamo riscontrando da agonisti della zona, da Pesaro a tutta la Romagna, per una formula part-time”. Altro capitolo ricco di novità è quello relativo allo staff tecnico: “Non ne fanno più parte Tony Lo Paro e Andrea Merli, abbiamo deciso di puntare su figure con esperienza, anche come ex giocatori, per cui abbiamo ingaggiato Terence Nugent, ex giocatore di livello Itf che ha difeso i colori della Nigeria in Coppa Davis, laureatosi all’Università dell’Alabama e proveniente dalla Virtus Bologna, quindi già con una certa esperienza di Accademia. L’altra nuova figura è l’argentino Martin Torretta, che ha lavorato negli ultimi cinque anni in Cina nell’Accademia di Li Na, con il maestro Antonini, e vanta esperienze professionali anche al Circolo Baratoff di Pesaro”.

