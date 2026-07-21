Anita Magalotti e Daniele Dei relatori alla giornata mondiale Fair Play 2026

Si sta delineando il ricco Programma della “ 9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in agenda per il giorno Lunedì 7 settembre 2026 ore 21:00 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, Repubblica di San Marino, evento promosso e organizzato fin dall’anno 2017 dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP). Gli organizzatori si dichiarano soddisfatti per le numerose segnalazioni pervenute alle diverse categorie dei Premi Fair Play 2026 e comunicano che la parte scientifico culturale è affidata ai seguenti Relatori: ANITA MAGALOTTI sul tema: “Giovani e Sport nella Repubblica di San Marino” e DANIELE DEI sul Tema: “Progetto San Marino Capitale del Tifo Pulito 2027.” L’edizione di quest’anno sarà aperta dai consueti Saluti Istituzionali e con la probabile presenza di un Dirigente di International Fair Play Committee (CIFP) a cui faranno seguito l’attesa Cerimonia di Premiazione dei diversi Premi Fair Play previsti con altri momenti coinvolgenti. I Premi Fair Play vengono assegnati per celebrare e sottolineare l’Etica, il Rispetto a la Lealtà nello sport e nella vita, con lo scopo principale di promuovere i Valori fondamentali come l’Onestà, l’Inclusione, l’accettazione della sconfitta e il rifiuto di ogni forma di Doping, Violenza e Razzismo.

C.s. - Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC







