Anna Lisa Ciavatta all'IOC Immersion Stay Programme: due settimane di formazione a contatto con il Comitato Olimpico Internazionale

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese accoglie con soddisfazione la partecipazione di Anna Lisa Ciavatta, membro dell’Ufficio Sportivo del CONS, alla settima edizione dell’IOC Immersion Stay Programme for National Olympic Committees, iniziativa promossa dal Comitato Olimpico Internazionale e svoltasi a Losanna dal 1° al 12 giugno 2026. Lanciato dal CIO nel dicembre 2022, il programma è rivolto a un numero ristretto di dirigenti e funzionari dei Comitati Olimpici Nazionali e offre l’opportunità di approfondire la conoscenza delle attività del Comitato Olimpico Internazionale e dell’intero Movimento Olimpico attraverso incontri, presentazioni e momenti di confronto con i diversi dipartimenti e organismi che operano nella Capitale Olimpica. L’edizione 2026 ha coinvolto soltanto sei partecipanti provenienti da altrettanti Comitati Olimpici Nazionali, selezionati attraverso un processo di candidatura internazionale basato sul profilo professionale, sulle competenze maturate e sulle responsabilità ricoperte all’interno delle rispettive organizzazioni sportive. Tra le numerose candidature pervenute da tutto il mondo, il CIO ha individuato sei partecipanti, individuando di norma un rappresentante per ciascun continente. Anna Lisa Ciavatta è stata selezionata in rappresentanza del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Oltre a San Marino, erano presenti i Comitati Olimpici di Cambogia, Estonia, Nuova Zelanda, Saint Kitts e Nevis e Zimbabwe. Nel corso delle due settimane di permanenza a Losanna, Anna Lisa Ciavatta ha avuto l’opportunità di conoscere da vicino l’organizzazione e il funzionamento del CIO, approfondendo i programmi, i servizi e le risorse messi a disposizione dei Comitati Olimpici Nazionali. Il percorso ha favorito inoltre uno scambio diretto di esperienze, idee e buone pratiche tra i partecipanti e i responsabili delle diverse aree operative del Movimento Olimpico. Tra gli appuntamenti più significativi, l’incontro presso l’Olympic House con la Presidente del CIO, Kirsty Coventry, che ha accolto i partecipanti al programma sottolineando l’importanza della collaborazione e della condivisione delle competenze all’interno della famiglia olimpica. Nel corso dell’esperienza sono stati affrontati numerosi temi legati allo sviluppo dello sport e del Movimento Olimpico internazionale, con occasioni di confronto anche con autorevoli rappresentanti del CIO. Il programma ha previsto inoltre una visita alla sede dell’Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali (ANOC), dove i partecipanti hanno approfondito la struttura e la missione dell’organizzazione che rappresenta gli interessi dei 206 Comitati Olimpici Nazionali del mondo. Durante l’incontro sono state presentate diverse iniziative a supporto degli NOC, tra cui programmi dedicati alla trasformazione digitale, alla sostenibilità, alla condivisione di risorse e al rafforzamento delle capacità organizzative. “È stata un’esperienza estremamente arricchente, sia dal punto di vista professionale sia umano – ha commentato Anna Lisa Ciavatta –. Ho avuto l’opportunità di confrontarmi con colleghi provenienti da diversi continenti, conoscere da vicino il lavoro del CIO e approfondire strumenti e progetti che possono rappresentare un valore aggiunto anche per il nostro movimento sportivo”. Al termine del percorso è stato consegnato ai partecipanti un attestato ufficiale firmato dalla Presidente del CIO Kirsty Coventry e da James Macleod, Direttore di Olympic Solidarity del Comitato Olimpico Internazionale. La partecipazione di Anna Lisa Ciavatta rappresenta un importante riconoscimento per il CONS e testimonia l’impegno del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese nella formazione continua delle proprie risorse umane e nel consolidamento delle relazioni con le istituzioni del Movimento Olimpico internazionale.

C.s. - CONS







