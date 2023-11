Anno agonistico 2023: grandi soddisfazione per la Pesistica Sammarinese

Anno agonistico 2023: grandi soddisfazione per la Pesistica Sammarinese.

La Polisportiva San Marino Pesi ha partecipato nel week-end appena trascorso dell’11/12 novembre, alla penultima gara del calendario agonistico 2023 delle Federazione Italiana Pesistica svolta presso l’Accademia Militare di Modena con il 6° turno Open di Qualificazione Regionali. La società sportiva sammarinese prende parte alla competizione con 6 atleti, ed i primi a salire in pedana nella giornata di sabato sono gli atleti Seniores: Delia Michael (categoria 73 kg) con un risultato ottenuto di 90 kg nello strappo e 115 kg nello slancio, classificandosi al 4° posto , e Mottola Tiziano (categoria 89 kg) al 5° posto con 90 kg di strappo e 120 kg nello slancio. Nella giornata successiva di domenica hanno gareggiato i giovani atleti: il primo è Caldi Leonardo (categoria 81 kg) Under 15, e conquista il 3° posto con 44 kg nello strappo e 54 kg nello slancio; Bugli Mattia (categoria 39 kg) Under 13 piazzandosi al 1°posto con 23 kg nello strappo e 26 kg nello slancio, dove ha fatto il suo debutto nella sua prima gara Luglio . Il turno successivo è quello degli atleti degli Under 17, ed a gareggiare è Bollini Giovanni (categoria 89 kg), sale sul podio al 1° posto : 90 kg di strappo, 115 kg di slancio, con un totale di 205 kg. Tutti gli atleti hanno migliorato i propri record personali. L’ultimo turno della giornata di domenica è quella dei preagonisti, e con la sua prima competizione fa il suo esordio Muccioli Davide (categoria 61 kg - 2013), posizionandosi al 2° posto nella sua categoria. L’ultima gara a calendario FIPE sono le Finali Campionati Italiani Assoluti a Roma il 16/17 dicembre. Terminano così le qualifiche regionali FIPE 2023 per gli atleti della Società Polisportiva San Marino Pesi, e il resoconto dei risultati ottenuti confermano che ognuno di loro ha migliorato le proprie performance tecniche e, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, con passione e dedizione, hanno raggiunto gli obiettivi programmati con il tecnico Guidi Stefano, il quale con grande soddisfazione si congratula con i suoi atleti nel loro percorso di crescita sportiva, e ogni giorno li incoraggia a guardare sempre avanti e visualizzare e credere in quell’obiettivo che è quello di migliorarsi sempre. Gli allenamenti continuano per la prima gara della programmazione FIPE a febbraio 2024.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: