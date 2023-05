ANNULLATO Giro del Monte 2023 in programma per sabato 20 maggio

In accordo con le Autorità competenti e la Federazione Atletica Leggera, con la presente comunichiamo formalmente l'annullamento dell'evento sportivo Giro del Monte 2023, in programma a San Marino per sabato 20 maggio. Per eventuali date di recupero, valuteremo nel corso delle prossime settimane. Ora il nostro pensiero è rivolto alle vittime e il nostro supporto sarà a favore delle persone colpite dagli effetti dell'alluvione. Cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta le forze dell'ordine, i servizi di soccorso, le squadre di tecnici e tutti i volontari impegnati nella gestione dell'emergenza meteo in corso.

