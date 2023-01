Annunciati gli appuntamenti del 2023 della Scuderia San Marino

Il 2022 della Scuderia San Marino è stato ricco di soddisfazioni, arrivate grazie ai suoi tesserati che si sono ben distinti nei vari campionati tra rally, pista e go-kart. Non solo, perché è stato anche una stagione importante per l’organizzazione delle manifestazioni targate Scuderia, dal Circuito San Marino a marzo fino al boom d’iscrizioni alla seconda del Ronde Halloween di novembre.

Ma è già tempo di pensare al nuovo anno, nel quale il Direttivo della Scuderia ha confermato i tre appuntamenti. Si parte subito con una novità: nel weekend dell’1 e 2 aprile si terrà il Rally Biancoazzurro, che per il 2023 avrà validità per il Campionato CRZ 5° Zona.

Ad agosto - precisamente nel fine settimana del 5 e 6 - si svolgerà il Circuito San Marino, si preannuncia un’edizione speciale con l’evento che soffia le sue 50 candeline. Infine, il 3° Ronde Halloween che avrà luogo sabato 4 e domenica 5 novembre.

“Iniziamo con una nuova sfida, quella del Campionato di Coppa di Zona. Questo tipo di gara torna dopo tanti anni tra i ranghi della Scuderia e tutto ciò ci rende molto orgogliosi. D’altra parte, siamo consapevoli del fatto che una simile manifestazione comporterà un impegno massimo da parte di tutti gli organizzatori. Noi ci auguriamo di essere all’altezza delle aspettative e di avere un buon riscontro da tutti coloro che verranno alla gara” ha dichiarato il presidente della Scuderia San Marino Roberto Selva.





Comunicato stampa

Scuderia San Marino



