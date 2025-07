RALLY Aperte le iscrizioni per il Circuito San Marino

Aperte le iscrizioni per il Circuito San Marino.

La Scuderia San Marino sta vivendo la sua rovente estate a suon di partecipazioni a numerose gare e alla preparazione del Circuito San Marino, giunto alla 52esima edizione, che si correrà nel fine settimana dell’8 e 9 agosto. La macchina organizzativa si sta preparando per il secondo evento della società affiliata Fams, che ha ufficialmente aperto le iscrizioni a tutti gli equipaggi che volessero iscriversi alla competizione. Iscrizioni da consegnare alla sede della Scuderia in Via Alfonso Gianni 66 entro lunedì 4 agosto. La gara si svolge su tre manche e ognuna prevede quattro giri del percorso per un totale di 37km di tratto cronometrato. Il percorso, con partenza da Gualdicciolo, è quello utilizzato nel 2023 con la famosa Costa dello Spino in discesa. Per tutte le informazioni su programma gara ed elenco iscritti - che verrà pubblicato a ridosso della manifestazione - è possibile visitare la pagina dedicati alla manifestazione sul sito della Scuderia San Marino www.scuderiasanmarino.com

C.s. - Scuderia San Marino

