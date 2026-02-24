Aperte le iscrizioni per il nuovo corso da arbitro di calcio e futsal a San Marino

FSGC ed Associazione Sammarinese Arbitri hanno attivato un nuovo corso per arbitri in Repubblica. Aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 ed i 35 anni, è totalmente gratuito e si svilupperà in una serie di moduli settimanali. Strutturato in lezioni frontali e non solo, partirà il prossimo 10 marzo 2026 al San Marino Stadium. Il programma è rivolto anche a tesserati presso la Federcalcio di San Marino o altre organizzazioni sportive - finanche gli stessi calciatori in attività. Oltre alla gratuità della partecipazione al corso, i partecipanti riceveranno divisa e materiale ufficiale, senza alcun costo associativo né ora né in futuro. Un'opportunità, quella legata alla carriera da arbitro, che potrà declinarsi tanto nelle attività di calcio quanto in quelle di futsal. Senza dimenticare la concreta occasione di uno sbocco di carriera a livello internazionale che una Federcalcio affiliata a UEFA e FIFA, come la FSGC, può garantire ai più talentuosi prospetti arbitrali in territorio. Essere in campo in sfide di Champions League, Qualificazioni a Mondiali ed Europei, UEFA Futsal Champions League e nelle principali competizioni internazionali di calcio e futsal, è possibile tramite la carriera da ufficiale di gara. Centrale ed indispensabile, nonché investito di grande responsabilità e richiedente numerose qualità che non possono certo esaurirsi nella prestazione atletica ed aerobica, la carriera da arbitro è retribuita. Diventare arbitro è un'occasione da prendere in seria considerazione, che abbina i benefici fisici di una costante preparazione fisica di alto profilo, alle capacità legate all'apprendimento ed alla rapidità decisionale sotto sforzo e pressione. Metafora di molti e costanti episodi della vita di tutti noi, intraprendere questo percorso non può che garantire effetti positivi anche nella personale quotidianità – acquisendo abilità sociali e di teamwork spendibili in ogni situazione. Il nuovo corso è già attivato ed è possibile iscriversi fin da subito, semplicemente inviando una e- mail a settorearbitrale@fsgc.sm. Al medesimo indirizzo di posta elettronica è possibile richiedere informazioni in merito, senza impegno alcuno. Cosa aspetti? Cogli l'occasione al volo e diventa arbitro, il calcio ha bisogno di te!

C.s. - FSGC








