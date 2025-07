Approvato il nuovo Programma di Politica Sportiva per il quadriennio 2025-2028, attenzione sugli impianti e nominare organi CONS

Approvato il nuovo Programma di Politica Sportiva per il quadriennio 2025-2028, attenzione sugli impianti e nominare organi CONS.

Approvato il nuovo Programma di Politica Sportiva per il quadriennio 2025-2028, attenzione sugli impianti e nominare organi CONS Martedì 15 luglio si è riunito il Consiglio Nazionale del CONS. Tra i principali punti all'ordine del giorno il Programma di Politica Sportiva per il prossimo quadriennio, approvato all'unanimità . In apertura il presidente Christian Forcellini ha evidenziato i complimenti per i risultati ottenuti dagli atleti sammarinesi ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa ad Andorra e nell'ultimo mese, a conferma della qualità dell'impegno nel movimento sportivo biancazzurro. È stato inoltre comunicato che il Comitato Esecutivo sta redigendo una bozza di codice etico , su indicazione del CIO, che verrà portato all'approvazione nella prossima seduta. Il Programma di politica sportiva approvato si fonda su una visione moderna e responsabile dello sport. Prevede un percorso per la revisione della Legge sullo Sport in sinergia con la Segreteria di Stato . Un pilastro fondamentale sarà il rafforzamento della struttura CONS , unitamente alla gestione e manutenzione straordinaria degli impianti . Fondamentale sarà l'attenzione riservata agli atleti d'Interesse nazionale ed élite per rappresentare San Marino in campo internazionale e alla rivisitazione dei progetti di sviluppo sportivo. Tra i punti discussi durante l'assemblea si è parlato dell'a ssegnazione sull'utilizzo degli impianti sportivi e anche dell'approvazione di un piano di priorità di interventi e di manutenzione al fine di ammodernare e migliorare le strutture sammarinesi. Infine, il Consiglio Nazionale si è espresso sulle nomine degli organi del Comitato Olimpico, iniziando dalla Commissione Tecnica . Il Comitato Esecutivo ha dapprima rivolto un sentito ringraziamento per l'operato svolto da Pier Marino Rosti, che ha lasciato l'incarico, e ha poi definito la nuova commissione formata da Maria Anna Micol Rossini con i nuovi ingressi di Lucia Castiglioni, Manlio Molinari e Luciano Scarponi. Quattro membri rappresentano una novità all'interno del Cons ed è questo un passaggio qualificato su cui poggia il nuovo Programma di Politica Sportiva per consentire un maggiore dialogo tra Commissione Tecnica e Federazioni , con una presenza costante e l' aggiornamento continuo dei risultati sportivi sammarinesi. Claudio Muccioli è stato confermato presidente del NADO , così come Massimiliano Vandi, Belen Giacomone e Roberto Venturini, con i nuovi ingressi dell'avvocato Eleonora Rossini in qualità di rappresentante della Segreteria di Stato per lo Sport e Anna Torsani come rappresentante degli atleti olimpici.

C.s. Cons

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: