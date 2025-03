Appuntamento internazionale per la Fesam al Gran Prix Slovakia

Al 45° Grand Prix Slovakia di karate ha partecipato anche la Federazione Sammarinese Arti Marziali con la delegazione del Titano formata da sei atleti e guidata dal presidente federale Maurizio Mazza e dai coach Claudio Giuliani e Alessio Magnelli.

Prova d’esperienza per i sammarinesi nel Kumitè con Rebecca Gaidella che nell’Under 21 -55kg sfiora la medaglia di bronzo. Dopo aver perso il primo incontro con la vincitrice del torneo, ai ripescaggi riesce a vincere i due successivi incontri e arriva alla finale per la medaglia di bronzo non riuscendo a salire sul podio e fermandosi al quinto posto.

Alla manifestazione hanno preso parte anche Emanuele Magnelli nell’Under 21 (+85kg), Michele Callini nei Senior (-60kg), Eleonora Gaidella nei Junior (-53kg), Leonardo Magnelli nell’Under 14 (+55kg) e Achille Mariotti nel Kata Cadetti.

Per la Fesam s’intensifica l’attività di preparazione in vista dei Giochi dei Piccoli Sati di Andorra con i prossimi appuntamenti in calendario che si terranno ad aprile in Spagna e a Pesca con la Coppa Italia CSEN, seguirà poi l’appuntamento coi Campionati Europei a Yerevan in Armenia, dove parteciperà anche il presidente federale Mazza per l’elezione del nuovo Comitato Esecutivo Efk.



Comunicato stampa

Fesam

