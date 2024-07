Apre Maison San Marino, per vivere il sogno olimpico e seguire la delegazione sammarinese a Parigi

Cresce l'attesa per le Olimpiadi di Parigi, al via il 26 luglio con la cerimonia d'apertura lungo la Senna. La delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, guidata dal Capo Missione Christian Forcellini, entra nel vivo dello spirito olimpico. Mentre la squadra olimpica sarà impegnata sul campo in Francia, anche a San Marino sarà possibile vivere l'adrenalina che solo le Olimpiadi sanno trasmettere. Grazie alla collaborazione con Giorgia Boutique, che per la seconda edizione dei Giochi Olimpici consecutiva veste gli atleti e ufficiali sammarinesi, viene allestita al terzo piano della struttura "Maison San Marino" un'area in cui poter seguire la cerimonia d'apertura della XXXIII Olimpiade e le gare degli atleti biancazzurri. Per la serata del 26 luglio, quando si alzerà il sipario sui Giochi Olimpici, c'è la possibilità di seguire la Cerimonia d'Apertura e di cenare con il catering proposto dalla Gastroteca di Casa Sartini dello Chef Luigi Sartini (cena su prenotazione). Il calendario degli appuntamenti prevede anche altre due serate dedicate a condividere i valori dello sport: si tratta di "Lettori con la Valigia", che il 29 luglio e il 5 agosto proporranno letture a tema sportivo per famiglie. AL VIA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "LIBERI DI SOGNARE" Al fine di sostenere la delegazione olimpica sammarinese e far vivere il clima olimpico a San Marino, parte questo fine settimana la campagna di comunicazione "Liberi di Sognare". Il kick off è il lancio di un video, realizzato da Evolvency su concept di Moab, che esplicita i valori della campagna attraverso una comparazione tra le ambizioni di alcuni giovani aspiranti sportivi e la preparazione olimpica degli atleti che gareggiano a Parigi. Il video serve anche a presentare, in alcuni luoghi iconici del centro storico, i cinque atleti che impegnati ai Giochi. Il claim della campagna "Liberi di sognare" vuole essere un ponte tra la storica edizione di Tokyo, con la conquista delle prime medaglie olimpiche sammarinesi, e i Giochi Olimpici di Parigi, nel quale l'obiettivo è competere al meglio delle proprie possibilità per cercare il massimo. Il richiamo alla libertà accomuna San Marno, Antica terra della libertà, e la Francia con il suo motto Liberté, Égalité, Fraternité. LE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO AL FIANCO DEL TEAM SAN MARINO Il Team San Marino non porterà a Parigi solo i valori dello sport sammarinese, ma anche l'espressione di alcune eccellenze del territorio. Oltre a Giorgia Boutique, altre due realtà imprenditoriali locali hanno firmato i gadget della delegazione biancazzurra: Marlù, il marchio di gioielli delle sorelle Fabbri, da sempre al fianco dello sport e sensibile ai valori che veicola, ha realizzato uno speciale cadeaux, ossia un portachiavi in acciaio che richiama il claim della campagna "Liberi di Sognare"; Pepitos, azienda da oltre otto anni nel settore eyewear e fashion che ha firmato gli esclusivi occhiali da sole della delegazione, interamente Made in San Marino, realizzati nelle colorazioni azzurra e bianca della bandiera sammarinese. L'UDIENZA DELLA REGGENZA IN DIRETTA SU SAN MARINO RTV La conferenza stampa di presentazione della delegazione Olimpica si terrà sabato 20 luglio alle ore 16 presso la Terrazza dell'Hotel Titano e sarà seguita alle ore 17 dall'Udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, con diretta su San Marino RTV.

