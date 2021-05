Aprono le iscrizioni al San Marino Rally

Aprono le iscrizioni al San Marino Rally.

Fermento alla FAMS (Federazione Auto Motoristica Sammarinese), per la definizione del San Marino Rally e delle manifestazioni collegate come il San Marino Rally Historic, il San Marino Cross Country ed il San Marino Rally CRZ che avranno sede il 25 e 26 giugno nella piccola Repubblica di San Marino. Una serie di manifestazioni unite da un unico filo conduttore: la passione per i motori che ha sempre contraddistinto la terra della Libertà confermando la naturale predisposizione per tutto quanto ruota intorno alle competizione ed ai motori. Il San Marino Rally sarà il quarto degli otto appuntamenti in calendario per la massima serie dei rally italiani del Campionato Italiano Rally (CIR) dove avrà il massimo coefficiente e sarà valevole anche come terzo, dei sei in calendario, del Campionato Italiano Rally Junior (CIRJ). A queste prestigiose titolazioni da aggiungere anche quella relativa al Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) come terzo dei sei in programma e quella del CRZ. Inoltre alla gara principale si uniranno il San Marino Rally Historic valevole per il Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS) ed il San Marino Cross Country invece valido per il Campionato Italiano Cross Country Rally 2021 e per Campionato Italiano SSV Bajia Sprint 2021. Il fitto programma delle manifestazioni prevede l’apertura delle iscrizioni martedì 25 maggio mentre la chiusura delle stesse è fissata per mercoledì 17 giugno. Si entrerà nel vivo invece mercoledì 23 giugno quando al Multieventi Sport Domus a Serravalle di San Marino, il Rally Headquarter e vero e proprio punto di riferimento delle manifestazioni, sono previsti l’accredito degli equipaggi e dei team con consegna del Road-Book e del contrassegno per le ricognizioni, la distribuzione delle targhe e dei numeri di gara, il controllo dei documenti dei concorrenti e la consegna agli stessi del materiale della manifestazione di appartenenza oltre che la consegna della documentazione tecnica relativa alle verifiche tecniche. Ogni equipaggio e team avrà un proprio orario per presentarsi per i controlli, la consegna ed il ritiro del materiale della gara a cui dovrà essere un solo rappresentante al fine di evitare assembramenti. Orario che sarà pubblicato sul sito del San Marino Rally (www.sanmarinorally.com) entro il lunedì precedente le gare. Giovedì 24 giugno sono previste le ricognizioni delle prove speciali: dalle ore 09.00 alle ore 17.00 la PS 3-6-8 e la PS 4-7-9, mentre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 la SPS 1 e la PS 2-5 . Sempre nel pomeriggio invece dalle ore 16.00 alle ore 17.00 le ricognizioni dello Shakedown. Nella stessa giornata previsto dalle ore 20.00 alle ore 23.00 il completamento della procedura di verifica tecnica, il ritiro dell’apparato tracking per i piloti prioritari iscritti al CIR e CIRT . Venerdì 25 giugno ingresso dei team in parco assistenza e nella mattina il completamento della procedura di verifica tecnica ed il ritiro dell’apparato tracking per i piloti NON prioritari e NON iscritti al CIR e CIRT. Sempre nella mattinata in località Piandavello – Domanano all’interno della Repubblica di San Marino previsto lo Shakedown. Nel pomeriggio invece la partenza della gara vera e propria con la disputa della prima prova speciale altamente spettacolare denominata Power Stage “San Marino” ad alta visibilità mediatica interamente sviluppata nel territorio della Repubblica di San Marino. Sabato 26 giugno la disputa delle altre prove speciali per concludersi nella serata con arrivo in Piazza della Libertà a San Marino e contestuale Premiazione. Quindi intorno alla gara oltre a mostrarsi interesse per le importanti validità presenti si preannuncia un programma intenso ben orchestrato dalla FAMS di concerto con ACISPORT che porranno San Marino ancora una volta come riferimento degli appassionati di motori ed in genere di sano e genuino sport. Aggiornamenti, programma, documenti, riferimenti e news su www.sanmarinorally.com .

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: