Aquawalking San Marino: sport e nuova avventura internazionale

Si sono svolti a Mandelieu, in Francia, gli Internazionali di Aquawalking, manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 20 squadre in rappresentanza dei rispettivi Paesi. Tra queste anche San Marino, presente con una squadra di 14 atleti, protagonista di un’ottima esperienza internazionale e capace di conquistare ben cinque podi.

A salire sul podio sono stati Simone Saraceni, medaglia d’argento nei 50 metri, ed Elia Moroni, argento nei 200 metri. Nella specialità marcia Beach Trail, invece, sono arrivate altre tre medaglie: Giuseppe Parrotta e Fosca Raffaella hanno conquistato l’argento, mentre Nicola Selva ha ottenuto la medaglia di bronzo. Rispettivamente gli altri risultati più importanti:

-Roberta Cecchetti-Antonella Saraceni 800m 7” posizione

-Cinzia Battistini-Raffaella Fosca 200m in coppia 5” posizione

-Veronica Zonzini 50m pagaia doppia 6” posizione

-Paolo Sacanna-Selva Nicola-Roberta Cecchetti-Antonella Saraceni, staffetta 4x50m 11” posizione

-Elia Moroni e Cinzia Battistini nel Beach Trail rispettivamente 4" 5" posizione

Un bilancio particolarmente positivo, che conferma la crescita del movimento sammarinese e le potenzialità di una disciplina ancora giovane, ma in forte sviluppo.

Grande soddisfazione anche da parte del tecnico Thierry Wanet:

«La crescita degli atleti sammarinesi è stata inaspettata e molto positiva. Ci siamo confrontati con atleti di buon livello delle nazionali francese e spagnola e abbiamo dimostrato di poter competere con determinazione. Ora l’obiettivo è continuare a crescere e allargare la squadra».

L’Aquawalking rappresenta infatti una disciplina di nuova prospettiva, capace di unire camminata, corsa e attività in acqua, coinvolgendo giovani e meno giovani e offrendo nuove opportunità di pratica sportiva e di confronto internazionale.

Durante la manifestazione si sono inoltre svolti incontri bilaterali tra le delegazioni dei diversi Paesi, coordinati per San Marino dal capo missione Ketti Mina, con l’obiettivo di sviluppare nuove collaborazioni e creare opportunità per organizzare e partecipare a un numero sempre maggiore di manifestazioni in Europa.

La Federazione Sammarinese Atletica Leggera esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti e rivolge i propri complimenti a tutti gli atleti e ai tecnici che hanno partecipato con passione, entusiasmo e determinazione, portando ancora una volta i colori e la bandiera di San Marino in una competizione internazionale.

c.s. FSAL







