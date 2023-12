Arbitri: Cordani prima assistente in Slovacchia-Finlandia di UEFA Nations League

Nuova designazione europea per l’assistente internazionale di San Marino, Laura Cordani. Insieme alle colleghe e connazionali italiane Deborah Bianchi, Nidaa Hader ed Anna Frazza – rispettivamente arbitro, assistente arbitrale e quarta ufficiale –, è stata assegnata a Slovacchia-Finlandia di Women UEFA Nations League di martedì 5 dicembre scorso. L’incontro del Gruppo B2, comprendente anche Romania e Croazia, ha messo in palio punti pesantissimi in ottica secondo posto. La Finlandia era infatti capolista a punteggio pieno dopo cinque partite ed era già certa della qualificazione alla Lega A. Per le padrone di casa, invece, la piazza d’onore è stata messa in discussione dalla Croazia, distante appena una lunghezza. Purtroppo per Mikolajová e compagne, non è bastato imporre alle scandinave l’unica frenata nel raggruppamento, visto il successo contemporaneo della Croazia in Romania, maturato in coda alla sfida di Bucarest.

Poche ore prima, invece, si è conclusa la cinque giorni di impegni per Massimo Nanni a Palma di Maiorca, dove ha coordinato il corretto svolgimento del Gruppo D dell’Elite Round di UEFA Futsal Champions League ospitato nell’isola delle Baleari – nel suo ruolo di UEFA Futsal Delegate. Tre incontri spalmati in quattro giorni, che ha sancito la qualificazione alle Finals dei padroni di casa. Con due successi iniziali, si sono potuti accontentare del pareggio nell’incontro conclusivo contro FC Hit per assicurarsi l’opportunità di confermarsi la miglior squadra d’Europa. I campioni in carica difenderanno così il trofeo clamorosamente vinto al debutto continentale nella passata stagione. Appuntamento programmato per la prima settimana di maggio (2-3 le semifinali, 5 maggio la finalissima), mentre la sede sarà confermata nelle prossime settimane. Insieme a Palma, si giocheranno l’alloro europeo anche Barcellona, Benfica e Sporting Lisbona – questi ultimi superati dai maiorchini ai calci di rigore nell’ultima, straordinaria finale di UEFA Futsal Champions League. In occasione delle gare dell’Elite Round di Palma di Maiorca, anche Maria Chiara Umana (UEFA Delegate Department) ha preso parte alla sua prima on-site missione. L’obiettivo è quello di seguire l’operato del Delegato per comprendere come si svolga effettivamente la sua attività di campo.

