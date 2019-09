Arbitri: D’Adamo ed Ilie a Sportilia

Una volta più, la quarta consecutiva per l’esattezza, la classe arbitrale sammarinese è stata presente a Sportilia (FC) in occasione del raduno della C.A.N. 5 (Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a 5) - la massima espressione italiana di settore, coordinata dal Commissario Angelo Montesardi - che si è svolta nella località romagnola dal 4 al 6 settembre scorsi. Ulteriore elemento di confronto e condivisione, non mera partecipazione, ai più alti livelli tecnici d’eccellenza arbitrale per i direttori di gara sammarinesi: a Santa Sofia sono stati Daniele D’Adamo (internazionale di futsal per San Marino) e Laurentiu Ilie, che hanno avuto la possibilità di misurarsi con le attività predisposte per i quotati omologhi italiani. Una tre giorni di test atletici e regolamentari, gruppi di lavoro e valutazione di situazioni di gioco ricorrenti e meritevoli di analisi, sulla base di quanto maturato nella precedente stagione. Opportunità di crescita ed occasione per rinsaldare ulteriormente gli ottimi rapporti che intercorrono tra le classi arbitrali italiane e sammarinesi.

FSGC | Ufficio Stampa