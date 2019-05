Arbitri: Delvecchio alle qualificazioni dei World Beach Games

Altra esperienza di livello assoluto per il primo arbitro internazionale di Beach Soccer in forza alla FSGC, Raffaele Delvecchio, impegnato da giovedì a domenica scorsa nelle qualificazioni europee al primo mondiale di questa disciplina, programmato a San Diego (California, USA) dal 9 al 14 ottobre 2019. Sono stati cinque gli incontri – distribuiti tra il percorso di qualificazione maschile e quello femminile – che hanno visto in azione il fischietto A.S.A., di volta in volta impegnato come primo, secondo o terzo arbitro, oppure come cronometrista. Ad ospitare l’intera manifestazione, lo Sport Complex Futbol di Salou, una cittadina non distante da Tarragona (Spagna). Per la cronaca, a qualificarsi ai prossimi World Beach Games sono state, nella categoria maschile, Russia (che ha vinto il torneo), Spagna, Italia (arrivata terza) e Svizzera. Nella categoria femminile, invece, il pass è stato staccato da Inghilterra e Spagna. Se si tiene conto che a Salou si sfidavano le migliori 15 Nazionali del ranking europeo maschile e le migliori 5 di quello femminile, si comprende bene come questa esperienza rappresenti una tappa di crescita formidabile per Delvecchio ed anche per tutto il movimento arbitrale sammarinese, che ha fatto il proprio esordio in questo sport in tempi relativamente recenti ma che da quel momento in poi non ha mai cessato di formarsi ed aggiornarsi in funzione degli impegni in campo internazionale.

FSGC | Ufficio Stampa