Arbitri: Ilie al corso di formazione UEFA di futsal tenutosi a Skopje

Arbitri: Ilie al corso di formazione UEFA di futsal tenutosi a Skopje.

C’era anche la Federcalcio di San Marino rappresentata dal fischietto internazionale Laurentiu Ilie al 19° corso intensivo di formazione UEFA per arbitri di futsal – tenutosi dal 24 al 27 settembre scorso a Skopje, in Macedonia del Nord. All’evento hanno partecipato oltre venti federazioni europee con più di trenta arbitri internazionali presenti nella capitale macedone. Il corso – tenuto dagli istruttori Pedro Ángel Galán Nieto, Ivan Novak e Massimo Cumbo, con supporto tecnico e organizzativo di UEFA e dalla federazione macedone – prevedeva sia lezioni in materia di regolamento (DOGSO, falli di mano) che di posizionamento in campo oltre a sessioni di test fisici e gruppi di screening prevenzione infortuni.

C.s. - Fsgc

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