Arbitri: quattro ufficiali di San Marino designati in Conference League

Arbitri: quattro ufficiali di San Marino designati in Conference League.

La sfida di andata tra Penybont FC e FC Santa Coloma, che Cardiff City Stadium ha premiato il club andorrano di misura (0-1), ha assunto valore anche per il movimento sportivo ed arbitrale sammarinese. A dirigere l’incontro valevole per il Primo Turno di Qualificazione alla UEFA Conference League 2026-27 è stata infatti una quaterna in quota ASA. L’arbitro FIFA per la Repubblica di San Marino, Michele Beltrano, ha diretto la partita coadiuvato dagli assistenti internazionali Gian Marco Ercolani ed Ernesto Cristiano. A completare la batteria di ufficiali sammarinesi anche Andrea Righi, nel ruolo di quarto ufficiale.



c.s. FSGC - Ufficio Stampa



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